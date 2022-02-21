У Сумах перенесли засідання суду щодо загибелі дівчини під колесами тролейбуса. Одна з обвинувачених відмовилася свідчити без свого адвоката. Також зник оригінал паспорту тролейбусного маршруту, який був вилучений слідством під час досудового розслідування.

Мова про події лютого 2016-го року. Тоді на зупинці на пр. Лушпи під колеса тролейбуса потрапила 16-річна студентка. Від травм вона померла на місці.

Справу розглядають в Зарічному районному суді Сум.

У цій справі наразі троє обвинувачених - водій тролейбуса, начальник безпеки руху та працівниця КП "Електроавтотранс", яка відповідала за графік руху тролейбусів. Саме її обвинувачують в підробці паспорту тролейбусного маршруту.

Суспільне Суми

На суді виявилося, що оригінал цього документа в матеріалах справи відсутній, а є тільки копія. Прокурор Сумської місцевої прокуратури Віталій Шаповал зачитав лист-відповідь від поліції, у якому йдеться про те, що оригінал документа пропав, а слідча, яка вела справу, звільнилася. Зараз у поліції розпочали службове розслідування за фактом зникнення документа.

Жінка, яку обвинувачують у підробці, прийшла на засідання суду без адвоката і відмовилася давати свідчення без нього.

Засідання суду перенесли на 15 березня

Що відомо