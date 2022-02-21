У Сумах перенесли засідання суду щодо загибелі дівчини під колесами тролейбуса. Одна з обвинувачених відмовилася свідчити без свого адвоката. Також зник оригінал паспорту тролейбусного маршруту, який був вилучений слідством під час досудового розслідування.
Мова про події лютого 2016-го року. Тоді на зупинці на пр. Лушпи під колеса тролейбуса потрапила 16-річна студентка. Від травм вона померла на місці.
Справу розглядають в Зарічному районному суді Сум.
У цій справі наразі троє обвинувачених - водій тролейбуса, начальник безпеки руху та працівниця КП "Електроавтотранс", яка відповідала за графік руху тролейбусів. Саме її обвинувачують в підробці паспорту тролейбусного маршруту.
На суді виявилося, що оригінал цього документа в матеріалах справи відсутній, а є тільки копія. Прокурор Сумської місцевої прокуратури Віталій Шаповал зачитав лист-відповідь від поліції, у якому йдеться про те, що оригінал документа пропав, а слідча, яка вела справу, звільнилася. Зараз у поліції розпочали службове розслідування за фактом зникнення документа.
Жінка, яку обвинувачують у підробці, прийшла на засідання суду без адвоката і відмовилася давати свідчення без нього.
Засідання суду перенесли на 15 березня
Що відомо
- Аварія, у якій загинула сумська студентка, сталася 9-го лютого 2016 року на проспекті Лушпи поблизу торговельного центру "Лавина".
- У справі смертельної аварії за участі тролейбуса - троє обвинувачених. Це - водій тролейбуса, начальник служби руху КП "Електроавтотранс" і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради.
- Судова справа щодо цієї аварії триває 5 років.
- Після аварії Сумська міська рада проводила перевірки щодо законності зупинок і пішохідних переходів.
- У серпні 2019 року у цій справі слухали чиновників.
- У грудні 2020 в суді слухали свідків. Засідання відбулося 7-го грудня в Зарічному районному суді міста Суми.
- Також свідків слухали на засіданні у березні 2021 року. Тоді свідки висловили припущення, що дівчина загинула через власну необережність.