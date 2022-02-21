Двом чоловікам оголосили про підозру в шахрайстві. За версією слідчих, вони як мінімум шість разів забирали готівку у літніх людей, яких запевнили, що їхнім родичам терміново потрібні гроші на лікування.

Затримали чоловіків під час отримання від 90-річної жінки понад однієї тисячі доларів та 64 тисяч гривень, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань поліції 21 лютого. Це сталося 19 лютого, йдеться у повідомленні прокуратури Харківщини.

За версією поліції, чоловіки разом зі спільниками, які перебувають у слідчому ізоляторі в Маріуполі, ошукали літніх людей на 1,5 млн гривень, за даними прокуратури — на 700 тис. гривень.

"Організував таку діяльність утриманець Маріупольського слідчого ізолятора. Залучив до злочинної діяльності осіб, які також перебувають в СІЗО, та раніше засуджених. Останні організовували процес передачі готівки кур’єрам та особисто отримували гроші від потерпілих", — сказано у повідомленні поліції.

За даними прокуратури, 37- та 40-річні чоловіки, яким оголосили про підозру, брали участь у шести епізодах шахрайства, за версією поліції, чоловіки причетні до 14 фактів заволодіння грошима.

"Одночасно із затриманням правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та у приміщенні СІЗО, де утримується організатор злочинної схеми. Вилучили 12 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, зошити та блокноти з "чорновими" записами, гроші", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку, якого правоохоронці вважають організатором шахрайства, про підозру ще не оголосили. За шахрайство підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

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