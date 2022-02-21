У Тернополі просвітяни організували відкритий урок

У Тернополі члени обласного товариства "Просвіта" провели відкритий урок. Приурочили його Міжнародному дню рідної мови.

Про це Суспільному розповів голова обласного товариства "Просвіта" Петро Шимків. За його словами, на захід прийшло понад півсотні дітей Тернопільської ЗОШ №9.

"Члени обласного товариства "Просвіта" розповіли учням про значення свята, а тернопільські письменники декламували вірші про українську мову", – розповів чоловік.

Мирослава Західна/Суспільне Тернопіль Відкритий урок до Міжнародного дня рідної мови у 9 школі Тернополя

На відкритому уроці побувала й одинадцятикласниця Наталія Гончар.

"Я вважаю принциповим: якщо ти живеш в Україні, то повинен розмовляти українською мовою. Я дуже пишаюся, що я – українка, і говорю українською. Вона надзвичайно милозвучна, гармонійна, і це – найгарніша мова", – розповіла дівчина.

"Міжнародний день рідної мови відзначають щороку 21 лютого. Його запровадили у 1999 році під час Генеральної конференції ЮНЕСКО", – розповів Петро Шимків.

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