Як лікують вагітних з ковідом у Хмельницькому

261 вагітну жінку зі всієї Хмельницької області пролікували у ковідному відділенні для вагітних Хмельницького міського перинатального центру за два роки карантину. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Ірина Королюк. За її словами, з цієї кількості пролікованих у 144 пацієнток була ковідна пневмонія. Двоє вагітних від початку пандемії у відділені померли. Як лікують вагітних у ковідному відділені, Суспільне розповість.

- Як ви себе почуваєте?

- Добре себе почуваю. Немає температури, трохи скаче тиск. А так добре почуваюсь.

Це - ранковий обхід пацієнтів ковідного відділення Хмельницького міського перинатального центру. Лікар вимірює пацієнтці рівень кисню і прослуховує легені.

36-річна Тетяна Шуль із Славутського району. На лікуванні у Хмельницькому перинатальному центрі перебуває з 28 січня. Після одужання її з ковідного відділення перевели до відділення патології вагітності. Жінка чекає четверту дитину. Розповідає: "Приїхала на дообстеження, а виявився позитивний тест. Так, трошки нежить був, а так більше нічого. В ковідному відділенні була 12 днів, бо якраз потрапила на вихідні, що там тест треба було робити повторно. Зробили повторно два тести, вже були негативні, і перевели мене сюди, тут доліковують вже від тиску. Зараз дитину слухають, тиск контролюють, аналізи здаю, а так під контролем".

Зазвичай, пацієнток, котрі лікувалися у ковідному відділенні, потім переводять до відділення патології вагітності, розповідає його завідувачка Валентина Павленко.

"Пацієнтка Тетяна, враховуючи те, що в неї є гіпертонічна хвороба і в неї є високі цифри тиску, тому наразі ми її дообстежуємо, коригуємо її цифри тиску, контролюємо стан плода. І якщо буде задовільна динаміка відносно плоду і відносно цифр тиску у пацієнтки, то, можливо, вона навіть буде виписана трішки додому з подальшою госпіталізацією ближче до терміну пологів", - каже Валентина Павленко.

Ковідне відділення для вагітних у Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповідає його директор Андрій Ропотан, відкрите протягом двох років усього карантину. Відділення працює як інфекційне відділення для лікування породіль та вагітних жінок. Додає: "Відділення розраховане на 40 ліжок, стовідсотковий кисень підведений у всі палати, згідно рекомендаціям МОЗ України. Фінансування в нас здійснюється за рахунок Національної служби здоров’я України, але воно недостатнє на сьогоднішній день. Тому домовляємося за фінансування з міського бюджету. Обходиться обслуговування таких хворих в три-чотири рази дорожче, ніж просто вагітна жінка і пологи".

До ковідного відділення потрапляють ті вагітні, хворі на ковід, які потребують стаціонарного лікування, каже медична директорка закладу Ірина Королюк.

"Напротязі 2021 року в нас було 177 пацієнтів, з них 163 - це є пацієнти з пневмонією ковідною. Напротязі 2021 року, так, ми отримали вагітну, яка померла в нас в стаціонарі. І одна вагітна, яка померла в інфекційній лікарні при переводі. Ми її розродили, і далі маємо їх направляти в інфекційне відділення. Вона була направлена і там померла в реанімації", - каже Ірина Королюк. Та додає: ковід є невивченим ще захворюванням в період вагітності, а протоколи лікування змінюються дуже часто. Це період, коли лікарі ще вивчають це захворювання.

"Одна з цих жінок - це є жінка, яка мала 11-ті пологи, імунна система вже була виснажена. І їй був наданий що в нас, що в інфекційній лікарні в повному об’ємі медичне обслуговування. Але імунна система, не витримав організм жінки. Дуже великі ускладнення дає пневмонія. Тобто, друга жінка, одна з таких жінок, вона померла саме від пневмонії, дуже швидкої. І от це матове скло, про яке говорять, воно в вагітних жінок розвивається ще швидше, і легені перестають дихати", - розповідає медична директорка.

Ковід на вагітних діє агресивніше, додає Ірина Королюк: "Імунна система жінки працює на себе і ще на ту дитину. І ми бачимо, що ці всі процеси проходять набагато швидше. Її можуть привезти до нас, буде ковід у достатньо легкій формі, тримати сатурацію більш-менш, за день, два, три все може змінитися".

За словами Ірини Королюк, наразі у ковідному відділенні Хмельницького міського перинатального центру лікуються вісім вагітних.