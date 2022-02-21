У Запоріжжі створили петицію з вимогою прибрати собак з території ринку

37 підписів набрала петиція на сайті Запорізької міськради, з вимогою зобов'язати адміністрацію комунального підприємства "Ринок Соцміста" прибрати з території ринку собак. Автор петиції, запоріжець Костянтин Логвинов, зазначає, що собаки кусають покупців та продавців.

Продавчиня ринку Соцміста, що розташований у Дніпровському районі Запоріжжя, Олена розповідає: безпритульні пси бігають по ринку час від часу. Згадує, 8 місяців тому покусали і її.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена

"Звісно, вони у нас тут бігають і кидаються на домашніх собак з повідками. Вони там десь живуть на території ринку. Пройти, в принципі, де вони мешкають – дуже небезпечно, вони кидаються", – каже вона.

Директор КП "Запоріжринок" Олег Коломоєць у телефонному коментарі Суспільному каже: до нього скарг чи звернень щодо безпритульних тварин і проблем із ними не надходило.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Якби такі скарги надійшли, то ми б на них більше оперативно реагували та проводили якісь відповідні заходи. Питання тварин бездомних – це питання не комунального підприємства "Запоріжринок", а всього міста й у нас з вами є відповідні служби, вони працюють. В тому числі КП "Побутовик". Я ще додатково розгляну питання, з’ясую і дам вказівку відповідним своїм профільним службам, щоб вони пропрацювали це питання", – сказав він.

У Запоріжжі отримати допомогу у разі укусу дикими чи домашніми тваринами можна, зокрема, у відділенні гастрохірургії міської лікарні №9. Сюди потрапляють пацієнти, які потребують стаціонарного лікування, – каже лікар-хірург відділення Геннадій Слонецький:

"На госпіталізацію частіше всього припадають люди, які були покусані саме бездомними тваринами. Якщо укусила дика тварина, домашня тварина, невідома – кажан, гризуни польові, як можна швидше обробити рану мильним розчином, накласти чисту пов’язку і як можна швидше звернутися до найближчого лікувального закладу".

Фото: Суспільне Запоріжжя Геннадій Солонецький

"Можна окреслити якісь характерні ділянки тіла, які зазнають пошкодження. Коти частіше – це нижні кінцівки, верхні кінцівки. Домашні або дикі собаки, так скажімо, також частіше кусають за нижні кінцівки", – розповідає лікар.

У Запоріжжі опікуватися проблемами безпритульних тварин має комунальне підприємство "Побутовик". Також тут приймають й скарги від містян.

"Працівниками підприємства робиться вилов, кладуть тварину у клініку, де стерилізація проводиться, вакцинація, чипування і кліпса. Потім тварина відвозиться на місце у двір чи кудись в місце проживання. Тому перші кроки є. Не можна сказати, що абсолютно нічого не робиться і програма не працює", – пояснює заступниця директора КП "Побутовик".

Аби розв'язати проблемні питання, що пов'язані з безпритульними тваринами, у Запоріжжі створили робочу групу, до складу якої увійшли посадовці та зоозахисники. За словами секретаря міськради, що виконує обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, співпрацю вирішили розпочати із моніторингового візиту до комунального підприємства “Побутовик” 21 лютого.

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