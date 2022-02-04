Дніпровська окружна прокуратура Запоріжжя скасувала постанову поліції щодо закриття кримінального провадження про жорстоке поводження із собакою на прізвисько Блек, якого мешканець Хортицького району поранив у грудні 2021 року.

Про це Суспільному повідомила Інеса Махно, перша заступниця керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя. За її словами, прокуратура скасувала постанову слідчого та надала вказівки щодо продовження розслідування.

Як раніше повідомляло Суспільне, подія трапилась 6 грудня минулого року. Тоді чоловік завдав поранення ножем вуличному собаці. Тварині допомогли волонтери. Одна з них, зоозахисниця Олена Джима, звернулася із заявою до поліції.

За її словами, 9 грудня дільничний повідомив, що чоловікові інкримінують ст. 89 Адміністративного кодексу (Жорстоке поводження з тваринами), яка передбачає штраф до 5 100 грн. Після розголосу у соцмережах та ЗМІ, справу перекваліфікували на кримінальну, за 299 ст. ККУ (Жорстоке поводження з тваринами), санкцією якої максимально передбачено до трьох років позбавлення волі.

Наприкінці січня 2022 року Олена Джима з'ясувала, що у суді справу розглянули ще 13 грудня 2021 року, де присудили кривдникові тварини штраф у розмірі 3 400 гривень. Зооволонтерка розповіла кореспондентам Суспільного, що поспілкувалася з суддею:

"Я їй кажу, що йшла з першого дня заявницею, а документів цих у справі нема. Документів тварини теж нема, які я надавала і слідчий робив ксерокопії, виписки після операції, ветпаспорт — нічого цього нема", — сказала жінка.

2 лютого заявниця отримала відписку від слідчого, що справу закрили через відсутність ознак кримінального правопорушення.

Фото з Facebook-сторінки Олени Джими

Після публікації на Суспільному матеріалу про рішення суду та реакцію на нього зооволонтерів, суддя Хортицького районного суду Запоріжжя Лілія Салтан на офіційній сторінці суду в Facebook надала роз'яснення щодо ситуації.

Також вона надала письмові роз'яснення, зокрема волонтерці Олені Джимі, у яких повідомила, що слідчий приховав від суду інформацію щодо здійснення досудового розслідування та матеріали слідства.

Фото: Олена Джима

Також суддя зазначила, що "в діях уповноважених осіб поліції, які вели розслідування, можна вбачати узгоджені дії, направлені на уникнення обвинувачуваним відповідальності".

Фото: Олена Джима

Тож Лілія Салтан попросила керівництво Нацполіції провести службове розслідування щодо дій слідства.

Фото: Олена Джима

Кореспонденти Суспільного направили запит до Нацполіції, де просили прокоментувати:

якими були підстави для того, щоб справу перекваліфікували, а потім закрили;

чому документи, про які повідомляла заявниця, не були додані до справи, що розглядалась у суді тощо.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запит Суспільного Запоріжжя до Нацполіції Запорізької області

У відповіді на запит Суспільного в Нацполіції повідомили, що нині розслідування за ознаками кримінального правопорушення триває. Щодо іншого відповіді не надали, посилаючись на таємницю слідства.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Як повідомила Олена Джима, вона звернулася зі скаргами про бездіяльність слідства до прокуратури, ГУ Нацполіції у Запорізькій області та ДБР. Також вона подала апеляційну скаргу щодо рішення суду першої інстанції.

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