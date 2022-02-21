Австралія відкрилася для туристів вперше за два роки. Які умови в’їзду

Австралія вперше за майже два роки відкрила свої кордони для в’їзду туристів за умови, що вони повністю вакциновані проти COVID-19.

Як повідомляє Deutsche Welle, в'їзд дозволений усім іноземцям, які мають дійсну візу та пройшли повний курс вакцинацію проти COVID-19.

Як зазначає видання, першим у Сіднеї вранці 21 лютого приземлився літак авіакомпанії Qantas, який привіз пасажирів із Лос-Анджелеса. Перевізник очікує, що цього тижня в Австралію прибудуть понад 14 000 пасажирів.

Очікується, що у перші 24 години після закінчення дії обмежень на поїздки до Австралії у міжнародних аеропортах Сіднея та Мельбурна мають приземлитися 56 літаків з інших країн, що набагато менше, ніж до пандемії COVID-19.

При цьому прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що переконаний в тому, що кількість мандрівників із часом знову зросте.

"Це дуже хвилюючий день, на який я давно чекав, з того дня, як я вперше закрив цей кордон на самому початку пандемії", — сказав Моррісон.

За його даними, у світі налічується понад 1,2 мільйона людей із дійсними австралійськими візами, які тепер можуть відвідати країну.

Міністр торгівлі, туризму та інвестицій Австралії Ден Теан також висловив надію на те, що кількість туристів, які прибуватимуть у країну, швидко зросте.

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