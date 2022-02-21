Через аварію на водогоні кілька вулиць у місті на Волині залишились без води

У місті Рожище трапилася аварія на водогоні. Через ремонтні роботи мешканцям двох вулиць відключили воду, — розповів Суспільному директор Рожищенського житлово-комунального підприємства Олександр Іщук.

Від ранку 21 лютого води немає у жителів будинків за адресами Незалежності, 15-39 та Шевченка, 2.

"Перекрили воду, бо набиралася в підвалі одного з будинків. Нині наші фахівці встановлюють у чому причина. Можливо прорвало трубу на теплотрасі", — каже Олександр Іщук.

Зі слів керівника підприємства, ремонтники та спецтехніка працюють над усуненням пошкодження. За прогнозами майстрів, каже Олександр Іщук, по обіді воду за цими адресами у місті мають увімкнути.

Що відомо

19 лютого у Ковелі через негоду стався порив лінії електромереж, частина громади залишилась без світла та води.

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