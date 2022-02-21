Під час позачергового засідання Рівнеради 21 лютого у сесійній залі сталася бійка. Цей інцидент потрапив у пряму трансляцію.

Інцидент стався близько 10:50. На трибуні у цей час був лікар Рівненської міської лікарні Роман Коваль. Він почав висловлювати претензії до діяльності ВО “Свобода”.

Фото: скрін відеотранляції Рівнеради у Youtube

У цей час до трибуни підійшли двоє депутатів від цієї політсили: Юрій Осіпчук та Володимир Валявка. Вони почали запитувати, які претензії має Коваль. У цей час із кінця зали до трибуни підбіг рівнянин Роман Огороднік та вдарив у обличчя Володимира Валявку. Після цього до місця інциденту збіглись десятки людей та почалась бійка. Кореспондент Суспільного розповів, що із розбитим носом у залі після того ходив депутат Олег Осуховський.

Як зазначила Суспільному спеціалістка пресслужби поліції Світлана Карачун, правоохоронці втрутились у бійку та припинили її. Наразі вони з’ясовують обставини інциденту.

Як повідомив кореспондент Суспільного з сесійної зали, спершу їх попросили покинути залу для проведення слідчих дій. Однак згодом до зали усі повернулись, а сесію перенесли на 22 лютого.

Доповнено 12:00

Суспільне отримало коментар депутата Володимира Валявки:

"Якимось чином на позачерговій сесії прийшли люди, певні особи завели в зал тітушок, і це, власне, питання до правоохоронців. Ми зібралися, щоб підтримати територіальну оборону", – прокоментував Володимир Валявка.

Депутат зазначив, що травм під час бійки не отримав. Щодо заяви у правоохоронні органи, припустив, що писати її не будуть.

"Коли з трибуни йде криве слово про "Свободу", що ми не захищаємо національні інтереси, є зрадниками – вибачте, такого ніколи не буде і завжди буде така реакція. І тітушки, які прийшли в зал, коли ми не давали говорити чоловіку погані слова про "Свободу", ззаду почали створювати провокації і вдарили мене. І ми мусили відповідати на ті дії. І я думаю, що ми достойно відповіли. Нехай разом з Януковичем їдуть, ви знаєте куди", – сказав депутат.

Інформація доповнюється...

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram