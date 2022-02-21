У краєзнавчому музеї Запоріжжя відкрилася виставка акваріумів

"Переплетіння епох" – виставка-конкурс під такою назвою відкрилася у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. На виставці представили 15 акваріумів з рибками.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник.

Організатор виставки Дмитро Черепахін розповідає, ідея виставки: показати запоріжцям і гостям міста, які у минулому столітті були акваріуми і яке обладнання раніше використовувалося. Та порівняти це з сучасними акваріумами та обладнанням.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Тому і переплетіння, адже все в одному місці. У старих от лежать мушлі, рапани, які морські, а в акваріумі трава, яка прісноводна – це не правильно. У нових зараз робиться декорація: гора чи із гілок дерева якась композиція, її вкривають мохом. В акваріумах минулого століття підбирали рибу до тієї епохи: барбуси, золоті рибки", — пояснює організатор.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дмитро Черепахін

Композиції у сучасних акваріумах створили 9 акваріумістів – учасників конкурсу. Серед них були діти віком від 13 років та дорослі із Запоріжжя, Кривого Рогу, Києва, Харкова та Сєверодонецька.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За результатами конкурсу переміг учасник з Києва, розповідає Дмитро Черєпахін: "Третє місце посіла дівчинка 13 років, друге – чоловік із Запоріжжя. І ось цей вулканчик у нас зайняв перше місце, автор із Києва – Дмитро Пилипенко. За перше – третє місця отримали фільтри, корми для риб, добрива".

"Аквадизайном займаюся близько восьми років, а акваріумістикою більш-менш, не як хобі, займаюся 22 роки. На цій виставці я зробив 2 акваріуми, це акваріум натуралістичний, в ньому використовуються всі елементи декору натуральні, тобто ті, що ми можемо в природі взяти", — пояснює аквадизайнер з Києва Дмитро Пилипенко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дмитро Пилипенко

Організатор виставки розповів, що у холі музею встановили акваріум, який може отримати будь-який відвідувач музею. Для участі в розіграші потрібно лише залишити свої дані на папірці. Розіграють акваріум 13 березня.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Хто полюбляє таке, тому сподобається. У нас був колись акваріум, були схожі рибки. Це заспокоює, так гарно", — поділилися відвідувачі виставки Анастасія та Сергій Ковальчуки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї експонуватиметься до 13 березня.

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