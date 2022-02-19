У Мелітополі діє мандрівна виставка "30 років Незалежності – 1000 років освіти"

Мандрівна виставка "30 років Незалежності – 1000 років освіти" діє у Мелітопольському краєзнавчому музеї. Підготували її громадська організація "Освіторія" разом із Педагогічним музеєм України для премії "Global Teacher Prize". Возять містами, де живуть вчителі-переможці.

На виставці побувала кореспондентка Суспільного Карина Галунова.

У Мелітополі живе та викладає вчителька громадянської освіти 2021 року Ганна Бут – фіналістка премії "Global Teacher Prize". Розповідає, з пропозицією влаштувати в її рідному місті виставку до неї нещодавно звернулися представники громадської організації "Освіторія".

"Ця виставка про першоджерела, про всі негаразди та перемоги, і падіння, і успіхи, які були в освіті нашої держави", — каже вчителька.

Фото з Facebook-сторінки Ганни Бут Ганна Бут

По допомогу в розміщенні конструкцій у вигляді книг викладачка звернулася до Мелітопольського краєзнавчого музею. Його керівництво надало для виставки внутрішнє подвір’я:

"Ті відвідувачі, які приходять до нашого музею, навіть, якщо вони не знали про цю виставку і про цю ініціативу, ми запрошуємо їх. І, таким чином, ми вже показали її дітям, і батькам, і, безпосередньо, вчителям декількох шкіл", — зазначає директорка Мелітопольського краєзнавчого музею Лейла Ібрагімова.

На виставкових стендах розміщені, зокрема, факти з біографії Бориса Грінченка, Василя Сухомлинського, Софії Русової. Про першу братську школу, засновану в 1586 році у Львові, першу Київську гімназію, Олександрівське училище-хутір для глухонімих тощо.

На кожному стенді виставки є QR-код, за яким можна перейти та ознайомитись із матеріалами англійською мовою.

За словами Ганни Бут, у Мелітополі виставка діятиме до початку березня, далі вирушить до міста Кам’янського Дніпропетровської області, де живе й викладає Андрій Олійник — переможець глядацьких симпатій премії "Global Teacher Prize" 2020 року.

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