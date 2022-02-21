На Полтавщині з річки дістали тіла дітей

На Полтавщині у Кам'янопотоківській громаді знайшли тіла двох дітей, яких розшукували цілу ніч. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, 21 лютого близько 09:00 тіла двох дітей знайшли у річці Дніпро поблизу села Кам’яні Потоки. Загиблі – 9-річні місцеві хлопці.

"Шукали хлопців цілу ніч і рятувальники, і поліція, і волонтери. На ранок очевидці сказали, що бачили їх на водоймі. Батько одного із хлопців побачив на водоймі утворене провалля і головний убір свого сина. Після цього з річки дістали тіла двох дітей", – сказав речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За словами речниці рятувальників області Світлани Рибалко, попередньо відомо, що діти провалилися під кригу.

Від початку року на водоймах Полтавщини потонули 5 людей, із них двоє – діти.