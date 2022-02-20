ООС: окупанти здійснили провокацію – відкрили вогонь по Луганську

У штабі ООС опублікували відео, на якому окупанти здійснили провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по Луганську. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Близько 21 години, бойовики здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська", — йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що окупанти самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права.

Що відомо

Станом на 22 годину, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксували 74 порушення, 68 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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