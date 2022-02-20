В Іонічному морі біля берегів Греції сталася пожежа на пасажирському поромі Euroferry Olympia, на якому перебували 237 пасажирів та 51 член екіпажу. Пожежники третій день намагаються приборкати вогонь.

Як повідомило грецьке видання Skai.gr, пожежа спалахнула вранці 18 лютого, коли судно знаходилося в районі грецького острова Ерікуса. Воно курсувало під італійським прапором за маршрутом Ігуменіца (Греція) - Бріндізі (Італія). Берегова охорона припускає, що спалах стався на палубі третього поверху. Капітан судна пропросив про евакуацію людей. Пором належить судноплавній компанії Grimaldi Lines.

Як повідомляє Reuters, пожежники третій день борються з вогнем. На судні виявили тіло пасажира, який вважався зниклим безвісти. Його знайшли в кабіні вантажівки в трюмі порома. На тілі чоловіка виявили з серйозними опіки Це перша інформація про смертельний випадок внаслідок пожежі.

Загалом зниклими безвісти вважають 10 людей, серед яких громадяни Болгарії, Туреччини та Греції.

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