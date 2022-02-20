У теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів діти вирощують банани, лимони, зерна кавового дерева та ананаси. Теплиця станції посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді, - розповіла Суспільному директорка закладу позашкілля Віра Бовчук.

У теплиці вирощують понад сто видів рослин, на площі у 102 квадратні метри. Тут навчається понад чотири сотні вихованців, які на основі спостережень за рослинами пишуть дослідження та вивчають екологію, - каже директорка закладу позашкілля Віра Бовчук.

Суспільне Волинь

З її слів, теплиця Ковельської міської станції юних натуралістів посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі-огляді "Дивовижна теплиця".

На розгляд журі у конкурсі юннати представили усі здобутки за 2021 рік, - каже керівниця станції юних натуралістів Наталія Мойсак.

"Серед рослин, які здивували журі, старожили теплиці - кактус, якому понад сорок років і нові культури, такі як пасифлора, трав’яниста ліана з повзучими вусиками", - говорить жінка.

Суспільне Волинь

Юннатка Інна Дричик каже, що здобутому третьому місцю у конкурсі "Дивовижна теплиця" дуже радіє, бо це результат роботи усіх, хто доглядає за рослинами. Дівчина займається на станції шість років. Їй вдалося з паростка виростити банани.

Суспільне Волинь

Для того, щоб у теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів упродовж року росли тропічні фрукти, тут підтримують відповідний температурний режим.

Зараз у теплиці цвіте кімнатна липа, дозрівають лимони, - каже Віра Бовчук, директорка Ковельської станції юних натуралістів. З її слів, працюють над створенням ананасової грядки, уже мають майже десяток рослин цієї культури.

У теплиці Ковельської міської станції юних натуралістів уже готуються до наступного конкурсу, щоб досягти кращих результатів.

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