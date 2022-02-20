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"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції Гідності
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"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції Гідності

Юлія Ніколаєва Анна Скрипняк
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"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції Гідності УНІАН

"Було у нього або біле, або чорне. Середини не було" - таким свого сина Олексія згадує сумчанин Сергій Братушка. Він - Герой Небесної Сотні, загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року. Суспільне Суми поговорило з учасниками Революції Гідності про події лютого 2014 року в Києві.

Герой Небесної сотні

"Або все добре, або все погано. Останнього практично ніколи у нього не було. Коли не запитаєш: Олексій, як справи? - Все гарно", - згадує Сергій Братушка.

"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції Гідності

Школа №16, у якій навчався Олексій Братушка, носить його ім’я. Із 2018 року там облаштували музей пам’яті Героя Небесної Сотні.

"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції ГідностіСумський НВК №16 ім. О.Братушки

Особисті речі Олексія Братушки музею передали його батьки, розповіла відповідальна за музейну кімнату Світлана Роденко. "Екскурсії проводять учні-екскурсоводи. Це учні старших класів", - говорить вона.

"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції ГідностіСуспільне Суми

У навчальному закладі мають відзняту відеоекскурсію про життя Олексія.

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"Він на усіх фотографіях усміхнений. Нема його злим, надутим. Любив походи, піші. В основному взимку, бо влітку не до походів було. Мав роботу. А взимку він міг, бо мав крокомір кишеньковий, і він мені показував, дивись 40 кілометрів сьогодні пройшов", - згадує Сергій Братушка.

"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції ГідностіБудинок Сергія Братушки в Сумах

Востаннє сина Сергій Федорович бачив на власному подвір’ї: "Останній раз поїхав він 18 лютого. Отут я його проводжав. Ніколи його не проводжав, а то мене "чорт дьорнув", вийти і його провести. Я як батько відчував щось просто. Казав йому, щоб не їхав, бо я його більше не побачу".

Перші втрати

8 років тому на київському майдані був і сумчанин Віктор Азаренков.

"Коли піднялися з Хрещатика до Верховної ради, підійшли, то було якесь передчуття, що це мирно не скінчиться, ця акція. Так воно і трапилося. Я пам’ятаю, як побачив перші два трупи біля входу в метро біля вулиці Інститутської. Важко казати про це", - згадує він.

Із рюкзаком та аптечкою до столиці вирушив і парамедик Сергій Шаповалов. До Революції гідності він працював 15 років на "швидкій".

"Було якесь передчуття, що мирно це не скінчиться" — історії сумчан-учасників Революції ГідностіСуспільне Суми

Медики теж були мішенню, і це шокувало

"Ситуація, з якою я зіткнувся там, була нестандартною. У звичайному житті, коли ти приїжджаєш на виклик, то тебе всі чекають, усі тобі намагаються створити умови, щоб допомогти тобі надати допомогу постраждалому. То там я зустрівся з тим, що по медиках стріляли…І це треба було мати на увазі. І для мене це було не те що дико. Я був шокований тим, що медики були ціллю. Попри це, через "страшно", все одно надавав медичну допомогу посильну, яку я міг, людям", - згадує він.

Що відомо

  • Небесна сотня налічує 107 людей, всі вони мають звання Героїв України посмертно.
  • Загиблому сумчанину Олексію Братушці посмертно йому присвоїли звання Героя України та Героя Небесної Сотні.
  • На момент загибелі Олексію Братушці було 38 років. У нього залишилися батьки, дружина, донька та син
  • 18 червня 2014 року Олексію Братушці присвоїли звання "Почесний громадянин міста Суми".
  • У Сумах наприкінці жовтня відкрили пам'ятник Героям Небесної сотні в однойменному сквері на вулиці Петропавлівській.

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