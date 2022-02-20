"Було у нього або біле, або чорне. Середини не було" - таким свого сина Олексія згадує сумчанин Сергій Братушка. Він - Герой Небесної Сотні, загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року. Суспільне Суми поговорило з учасниками Революції Гідності про події лютого 2014 року в Києві.

Герой Небесної сотні

"Або все добре, або все погано. Останнього практично ніколи у нього не було. Коли не запитаєш: Олексій, як справи? - Все гарно", - згадує Сергій Братушка.

Школа №16, у якій навчався Олексій Братушка, носить його ім’я. Із 2018 року там облаштували музей пам’яті Героя Небесної Сотні.

Сумський НВК №16 ім. О.Братушки

Особисті речі Олексія Братушки музею передали його батьки, розповіла відповідальна за музейну кімнату Світлана Роденко. "Екскурсії проводять учні-екскурсоводи. Це учні старших класів", - говорить вона.

Суспільне Суми

У навчальному закладі мають відзняту відеоекскурсію про життя Олексія.

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"Він на усіх фотографіях усміхнений. Нема його злим, надутим. Любив походи, піші. В основному взимку, бо влітку не до походів було. Мав роботу. А взимку він міг, бо мав крокомір кишеньковий, і він мені показував, дивись 40 кілометрів сьогодні пройшов", - згадує Сергій Братушка.

Будинок Сергія Братушки в Сумах

Востаннє сина Сергій Федорович бачив на власному подвір’ї: "Останній раз поїхав він 18 лютого. Отут я його проводжав. Ніколи його не проводжав, а то мене "чорт дьорнув", вийти і його провести. Я як батько відчував щось просто. Казав йому, щоб не їхав, бо я його більше не побачу".

Перші втрати

8 років тому на київському майдані був і сумчанин Віктор Азаренков.

"Коли піднялися з Хрещатика до Верховної ради, підійшли, то було якесь передчуття, що це мирно не скінчиться, ця акція. Так воно і трапилося. Я пам’ятаю, як побачив перші два трупи біля входу в метро біля вулиці Інститутської. Важко казати про це", - згадує він.

Із рюкзаком та аптечкою до столиці вирушив і парамедик Сергій Шаповалов. До Революції гідності він працював 15 років на "швидкій".

Суспільне Суми

Медики теж були мішенню, і це шокувало

"Ситуація, з якою я зіткнувся там, була нестандартною. У звичайному житті, коли ти приїжджаєш на виклик, то тебе всі чекають, усі тобі намагаються створити умови, щоб допомогти тобі надати допомогу постраждалому. То там я зустрівся з тим, що по медиках стріляли…І це треба було мати на увазі. І для мене це було не те що дико. Я був шокований тим, що медики були ціллю. Попри це, через "страшно", все одно надавав медичну допомогу посильну, яку я міг, людям", - згадує він.

Що відомо

Небесна сотня налічує 107 людей, всі вони мають звання Героїв України посмертно.

Загиблому сумчанину Олексію Братушці посмертно йому присвоїли звання Героя України та Героя Небесної Сотні.

На момент загибелі Олексію Братушці було 38 років. У нього залишилися батьки, дружина, донька та син

18 червня 2014 року Олексію Братушці присвоїли звання "Почесний громадянин міста Суми".

У Сумах наприкінці жовтня відкрили пам'ятник Героям Небесної сотні в однойменному сквері на вулиці Петропавлівській.

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