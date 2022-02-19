У Чернівцях змінили місце для встановлення підземних смітників. Замість розташування на вулиці Заньковецької, облаштовують на вулиці Університетській. Експерт з безпечності вулиць та заступник голови ГО "Буковинська агенція регіонального розвитку" Богдан Старик говорить, що таке рішення нелогічне.

У коментарі Суспільному Старик розповів, що смітники встановили на лінії руху пішоходів і близько до пішохідного переходу та зупинки громадського транспорту.

"Є величезний простір навколо кінотеатру, де їх можна було б і розташувати. Якщо не хотіли ховати позаду будівлі, то можна було б влаштувати там, де нещодавно стояв МАФ (впритул до будинку)". Але загалом встановлення контейнерів, хай навіть і підземних, на фоні однієї із важливих пам'яток міста, є дуже сумнівним рішенням, — каже він.

Також, за його словами, сама зупинка є проблемною — вона надто коротка для тієї кількості транспорту, яка там є. Її вартувало б подовжити, а пішохідний перехід перенести туди, де зараз встановили смітники.

Нове розташування смітників. Джеело: Facebook / Департамент інфраструктури та благоустрою ЧМР Встановлення підземних смітників біля кінотеатру "Чернівці"

Згідно з тендером, який проводив департамент інфраструктури, смітники мали встановити на вулиці Заньковецької. Зміну розташування смітників пояснили у дописі в Facebook:

"Відповідно до облаштування вулиці Заньковецької, яка планується пішохідною, заїзд великогабаритного транспорту є недоречним. Пролягання комунікацій на старому місці контейнерів не дозволяє вже зараз, без капітального ремонту і заміни мереж, встановити підземні смітники", — повідомили на сторінці департаменту.

Вартість підземних смітників — понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. У тендері перемогла фірма "Еко сіті технолоджі". Окрім чотирьох смітників, які вже встановили, планують розташувати такі ж на вулиці 28 червня.

Що відомо

На вулиці Заньковецькій смітники відкритого типу. У 2022 році цю вулицю планують відремонтувати та зробити пішохідною.

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