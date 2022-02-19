Лучанин здобув перемогу на Чемпіонаті Світу з ловлі риби

Лучанин Павло Хвас зайняв друге місце на Чемпіонаті Світу з ловлі риби на мормишку з льоду, - повідомляють на сторінці Чемпіонату Світу.

Чемпіонат Світу з ловлі риби на мормишку з льоду відбувся в місті Шауляй на озері Рекива, у Литві.

Два етапи змагання з ловлі риби початково були заплановані на 19 та 20 лютого відповідно. Через погодні умови та швидке танення криги, що загрожувало спортсменам, 18-й чемпіонат світу з підлідної риболовлі та два етапи відбулися в один день - 18 лютого.

У складі команди збірної України у змагання взяв участь лучанин Павло Хвас. В особистому заліку спортсмен набрав чотири бали, наловив 7245 грамів риби та здобув друге місце, поступившись спортсмену з Білорусі.

У командному заліку українці посіли третю сходинку п'єдесталу.

Загалом у Чемпіонаті Світу з ловлі риби на мормишку з льоду взяли участь спорсмени з 12 країн.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.