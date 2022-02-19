У херсонському музеї зберігається найбільший в Україні скелет фінвала

Живуть до 50 років, пірнають до 230 метрів, при народженні мають вагу дві з половиною тонни. Цікаві факти про китів, який відзначають 19 лютого, розповіли Суспільному у херсонському музеї природи. Тут зберігається і найбільший в Україні скелет фінвала.

Херсонка Світлана Софієнко привела до музею дітей. Її чотирирічний син Давид побачив скелет кита вперше. Говорить, подобається, бо великий.

"Від мого батька це залишилась така пам'ять, бо він мене в дитинстві завжди сюди приводив. Ми дочекалися, поки стало тепло, і прийшли сюди спеціально, заплановано, щоб діти побачили, яка природа нас оточує, які тварини, які риби в нас є. На цього кита подивилися", - розповіла Світлана.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне

Херсонський музей природи, відомий своїм експонатом – скелетом кита фінвала, вже понад 10 років долучається до Всесвітнього дня захисту китів.

"Ще півсторіччя тому випускники Херсонського морехідного училища вирішили зробити такий незвичайний подарунок рідному місту. Цей скелет є одним із найбільших, що зберігаються в музеях України. Його довжина - 26 метрів. Це середній за розмірами кит, оскільки максимальна довжина китів, наприклад синього – 33 метри. Вага фінвала досягає 70 тонн", - розповідає наукова співробітниця музею природи Лілія Величко.

За її словами, кити – найпристосованіші для життя у воді ссавці. Вони дихають повітрям, а дитинчат вигодовують молоком. Оскільки фінвали плавають на правому боці, у них ліва частина рота чорна, а права – біла.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне

У музеї, говорить Лілія Величко, відвідувачі можуть дізнатися все про китів, порівняти свою вагу та розміри тіла з їх параметрами. Скелет змонтували у 90-ті роки і з того часу він став своєрідною візитівкою закладу.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне

"Кит привертає увагу саме як великий і найцікавіший екземпляр у нашому музеї. Приходять "на кита", а потім, роздивившись довкола, знаходять кожен для себе щось цікаве. Спеціально навчені спеціалісти-таксидермісти проводять чистку, не розмонтовують, а в зібраному виді. Кістки зберігаються досить добре, тому якихось додаткових заходів не потребують", - розповіла наукова співробітниця.

Скелети китів є також у музеях Одеси та Києва, але в Херсоні – єдиний фінвал в Україні.

Що відомо:

У всьому світі 19 лютого відзначається День захисту морських ссавців або День китів.Цей день був заснований у 1986 році, коли набув чинності мораторій на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією.

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