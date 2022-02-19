18 лютого у смт Буштино Тячівського району чоловік проник до чужого приватного будинку та побив 64-річного господаря. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

Господар будинку почув підозрілі звуки у підвалі, виявив там невідомого чоловіка, який намагався украсти електроінструменти. Як тільки його викрили, то він почав бити господаря по голові, після чого втік. Власника будинку ушпиталили до лікарні.

Слідчі на місці події виявили одяг та ніж чоловіка. Поліція вже затримала закарпатця. Наразі він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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