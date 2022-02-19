На Сумщині поліцейські стріляли в автомобіль після спроби наїхати на патрульного

У Шостці, що на Сумщині, поліціянти намагалися зупинити автомобіль, який порушив правила дорожнього руху, а після спроб наїхати на патрульного, стріляли в автівку. Про це 19 лютого повідомили у поліції Сумської області.

Під час патрулювання міста правоохоронці побачили автомобіль Mercedes, який порушив ПДР. Поліцейські ввімкнули проблискові маячки та через гучномовець наказали водію зупинитися. Проте той не зупинися, а додав швидкості..

Патрульні переслідували автомобіль кілька кілометрів, потім заблокували його. Коли поліцейські наблизилися до автомобіля, водій намагався здійснити наїзд на одного з них. Через це правоохоронець вистрілив в автомобіль, повідомили в поліції

За кермом автомобіля був 50-річний житель Шостки з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння він категорично відмовився, проте запропонував поліцейським по 500 гривень хабаря за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронці попередили чоловіка, що за цю пропозицію передбачена кримінальна відповідальність.

Щодо цієї події у поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями: ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Також щодо чоловіка склали два адмінматеріали - за керування автомобілем у стані сп'яніння та за невиконання водієм вимог про зупинку.