Сьогодні, 19 лютого, у Чернігові хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у боях за Дебальцеве. До меморіальної стели загиблим в АТО/ООС поклали квіти та провели заупокійну літію у пам'ять про загиблих Героїв.

За січень-лютий 2015 року загинуло 34 чернігівці, про це Суспільному розповів підполковник запасу та учасник бойових дій Ігор Бизган. За його словами, за Дебальцівську операцію чернігівський батальйон втратив 14 осіб. Найгостріша фаза протистояння тривала з 25 січня до 18 лютого 2015-го.

“Вихід з Дебальцевого був офіційно 18 числа, а сьогодні 19 - це другий день виходу, 7 років тому”, сказав Ігор Бизган.

Представник Інституту національної пам’яті в області Сергій Бутко назвав виведення військ із Дебальцівського виступу блискучою та надзвичайно вдалою операцією.

“Коли ми шануємо загиблих Героїв, ми можемо сказати, що вони врятували ситуацію і врятували Україну. Їх подвиг оцінити просто неможливо. Задум російського командування полягав в тому, щоб виступ Дебальцеве не просто оточити, а знищити українські війська, якби їх задум був реалізований, то тоді загинули б наші війська. По-друге, був би відкритий шлях на Харків, потім на Дніпро і таким чином була б просто катастрофа. Українським військам не вистачало тоді бойових сил і основна маса військових була мобілізована, це були добровольці, які тільки набралися військового досвіду. Подвиг їх просто не можна оцінити.”

Противник був змушений зупинитися, через великі втрати, сказав Сергій Бутко.

У Чернігові вшанували пам'ять загиблих у боях за Дебальцеве