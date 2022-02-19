Франківський "Ураган" на Донеччині розгромив місцевий "Де Трейдинг"

Футзальний клуб "Ураган" з Івано-Франківська обіграв команду "Де Трейдинг" із Миколаївки Донецької області. Поєдинок завершився з рахунком 6:0. Матч відбувся 18 лютого у Сєвєродонецьку. Його провели в межах 20 туру Екстра-ліги України з футзалу.

Франківці відкрили рахунок уже на 13 секунді поєдинку. Після розіграшу кутового відзначився Мар’ян Масевич. До кінця першого тайму "дракони" забили ще один гол, перехопивши м’яч у суперника. Відзначився Михайло Грицина – 0:2.

У другому таймі новачок "Урагану" Станіслав Моспан виборов м’яч на половині поля суперника та здобув третє очко для команди. Захисники "Де Трейдингу" часто втрачали м’яч неподалік своїх воріт. Цим скористалися франківці. До кінця поєдинку "дракони" забили ще тричі – два голи на рахунку Віталія Радевича та один – Даниїла Абакшина.

"Важко сказати, в чому причина поразки. Напевно, у концентрації, якщо ми пропускаємо на 13 секунді матчу. На жаль, ми знову не змогли скористатися вдалими моментами. А при рахунку 2:0 — теж така нерозумна помилка, просто втрачали м’яч у центрі поля. А потім нам довелося відкриватися, грати простіше. Сьогодні ситуація так складається, що у наших бразильських гравців психологічний стан не на тому рівні, який повинен бути", – так прокоментував поразку своєї команди головний тренер "Де Трейдингу" Олександр Хурсов.

Наставник франківського "Урагану" Максим Павленко каже, що це був непростий виїзд, адже команда зіграла третій матч упродовж шести днів.

"Ми розуміли, що треба віддати всі сили, але здобути бажану перемогу. Не зважаючи на такий рахунок, кінець першого тайму був повністю за господарями. У перерві внесли корективи. Завдяки контратакам нам все вдалося", — прокоментував матч Максим Павленко.

Гру франківського "Урагану" з командою "Де Трейдинг" можна побачити у записі.

Після цього матчу "Ураган" перебуває на другій сходинці турнірної таблиці Екстра-ліги України, поступаючись херсонському "Продексіму". В активі у франківців є 42 бали, натомість у лідера – 47.

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