У Полтавській громаді внаслідок аварії перевернулося авто

19 лютого біля села Кротенки Полтавського району перевернувся автомобіль разом із водійкою. Повідомив Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За його словами, про подію поліції близько 06:50 повідомила водійка авто «Ford Transit». 33-річна жінка не впоралася з кермуванням, внаслідок чого її автомобіль перевернувся на дорогу.

Ніхто внаслідок аварії не травмувався. Нині рух цією ділянкою є відкритим. За словами Василя Зуба, кримінальне провадження правоохоронці не розпочинатимуть.