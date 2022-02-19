Що потрібно для того, щоб було комфортно жити у селах на Черкащині

Більшість людей виїжджає із села у місто у пошуках роботи та комфортного життя, розповів голова Мліївської громади Василь Микитенко. Втім є ОТГ, яким вдається розвивати інфраструктуру та культуру. Що потрібно робити, аби життя в селі покращилося, дізнавалось Суспільне.

У селі Драбівці, що на Золотоніщині, молодь самотужки взялася робити село комфортним для життя. Створили молодіжний центр, оздобили зупинку, розробили нові заняття в школі, розповів Суспільному голова молодіжної ради "Майбутнє Драбівець" Олександр Баранник.

За словами Олександра Баранника, частину грошей дала сільська рада, решта – спонсори. На досягнутому зупинятимуться не збираються.

Олександр Баранник своє майбутнє бачить саме у Драбівцях. Вважає, що потрібно не лише жалітися, а й щось робити:

"Все починається з ідеї. Я говорив ще молоді на першому засіданні нашої молодіжної ради. Тому ми зробили такий список, по якому ми будемо розвиватися і, повірте, за ці п'ять років все, що ми написали, а це близько 40 пунктів, — половина з нього зробили".

Не проміняла рідне Старосілля на місто, хоч і були перспективи стати співачкою, розповіла його жителька Галина Стебліна. Нині жінка виступає в народному колективі "Старосільські веселухи". Ані холод, ні інші проблеми її та учасниць колективу не лякають, втім, є те, що б все ж хотіла змінити.

За словами голови громади Василя Микитенка, бюджет громади – 59 мільйонів гривень, у складі — три села. Спочатку гроші спрямують на нагальні потреби: на освіту чи медицину. На культуру спрямовують те, що лишиться. Тож пробують брати участь і у грантових проєктах.

Нині гранти, чи не єдина можливість жителям сіл самотужки залучити додаткові гроші і, відтак, створити молодіжні простори чи поліпшити інфраструктуру, розповіла директорка черкаської агенції регіонального розвитку Любов Ропало. За її словами, для цього варто:

"По-перше, вони мають організуватися у команду по кілька людей. Бо один в полі не воїн – це воно і тут працює. Чим менші кошти і менше термін реалізації ідеї, тим легші вимоги. Чим більші кошти і більше термін реалізації ідеї, тим сильніші вимоги. Варто почати з маленьких коштів і далі виростати".

Участь у грантах найактивніше на Черкащині беруть жителі та громадські організації обласного центру, розповіла Любов Ропало. За шість років існування агенції вдалося залучити 200 тисяч доларів спонсорських коштів. Всі вони були спрямовані на реалізацію проєктів міст та громад. Пояснити, як і що робити, в агенції обіцяють усім.

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