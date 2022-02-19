У Луцьку відбулися навчання з домедичної допомоги травмованим у надзвичайних ситуаціях. Їх провели фахівці центру екстреної меддопомоги. Розповіла Суспільному фельдшерка з медицини невідкладних станів Наталія Гомон.

Зі слів медички, навчання з домедичної допомоги в обласному центрі організовували щодня впродовж тижня.

Цього разу у Палац учнівської молоді прийшла сотня охочих здобути навички домедичної допомоги. Лучан навчали, як правильно накласти джгут, зробити непрямий масаж серця та реанімувати людину без свідомості, - каже Наталія Гомон.

Суспільне Волинь

Програміст Валерій Ващук серед тих, хто прийшов на навчання. "У мене є сім’я, і я за неї відповідаю, якщо, раптом якесь буде поранення, я маю знати що робити", - каже чоловік. Додає: на таких навчаннях вперше.

Суспільне Волинь

Після теоретичної частини охочі мали можливість спробувати практично потренуватись.

Захід тривав впродовж години. Зі слів тренерки Наталії Гомон, навчання - безплатне, вхід на нього вільний. Інформація про наступні уроки домедичної допомоги з'являтиметься на сайті Луцької міської ради.

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