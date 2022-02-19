419 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за добу 18 лютого. Такі дані повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

456 пацієнтів одужали, 8 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 110889 випадків COVID-19. 91358 пацієнти подолали хворобу, 2 691 — померли.

Що відомо: