На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

18 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 830 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 450.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 567 людей.

Pfizer-BioNTech – 435 людей,

Moderna – 71,

CoronaVac – 61,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 826 людей:

Pfizer-BioNTech – 638,

CoronaVac – 98,

Moderna – 90,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 437 людей:

Pfizer-BioNTech – 377 людей,

Moderna – 56,

CoronaVac – 4.

Станом на 18 лютого в області першою дозою щепили 303 062 людей, що складає 33,68% населення області. Другою дозою імунізували 293 121 людину. Додатковою – 81, бустерною – 11 339.

Що відомо

Загалом в області виявили 149 176 випадків інфікування коронавірусом, 127 117 людей одужали, а 3 268 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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