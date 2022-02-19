На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

18 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 830 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 450.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 567 людей.
- Pfizer-BioNTech – 435 людей,
- Moderna – 71,
- CoronaVac – 61,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 826 людей:
- Pfizer-BioNTech – 638,
- CoronaVac – 98,
- Moderna – 90,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 437 людей:
- Pfizer-BioNTech – 377 людей,
- Moderna – 56,
- CoronaVac – 4.
Станом на 18 лютого в області першою дозою щепили 303 062 людей, що складає 33,68% населення області. Другою дозою імунізували 293 121 людину. Додатковою – 81, бустерною – 11 339.
Що відомо
- Загалом в області виявили 149 176 випадків інфікування коронавірусом, 127 117 людей одужали, а 3 268 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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