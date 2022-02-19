До Києва з Пекіну прибула збірна України з фристайлу

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" вранці 19 лютого з Пекіну прибула збірна України з фристайлу, яка представляла країну на Олімпійських іграх-2022.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, зокрема, до країни повернувся срібний призер Олімпіади-2022 у лижній акробатиці Олександр Абраменко.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Спортсменів в аеропорту зустрічали з квітами та оплесками.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

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Україну на Олімпіаді-2022 мали представляти п'ять лижних акробатів — чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк, а також Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Однак через позитивний тест на коронавірус Новосад не змогла взяти участь у змаганнях.

Що відомо

10 лютого тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв повідомив, що Збірна України з фристайлу не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні. Водночас повідомлялося, що зняття України з командного турніру не означає, що лижні акробати пропустять і наступні жіночі та чоловічі змагання.

16 лютого Олександр Абраменко здобув першу медаль України на Зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні. Він єдиний з українських спортсменів вийшов у суперфінал лижної акробатики.

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