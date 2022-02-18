Бутусов вчинив бійку з Шуфричем у прямому ефірі Шустера

В ефірі програми Савіка Шустера сталася бійка між народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим.

Юрій Бутусов після слів Шуфрича про кримінальну справу журналіста: "зрадник чи ні – нехай встановлює суд" підійшов до політика та вдарив лівою рукою по обличчю.

У ту ж мить Шуфрич завдав удару у відповідь і обидва впали на підлогу та почали боротися один з одним.

Врешті Бутусов схопив політика та душив зігнутою у лікті рукою, внаслідок чого Шуфрич почав червоніти. Гості шоу намагалися розборонити їх, однак одразу їм це не вдалося.

Скріншот, Суспільне

Під час сутички п'ятий президент, депутат від "ЄС" Петро Порошенко назвав депутата від "ОПЗЖ" "тварюкою", а коли бійка вщухла викрикнув йому піти геть зі студії.

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