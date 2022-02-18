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Бутусов вчинив бійку з Шуфричем у прямому ефірі Шустера
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Бутусов вчинив бійку з Шуфричем у прямому ефірі Шустера

Ярослав Лепеха
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Бутусов вчинив бійку з Шуфричем у прямому ефірі Шустера Скріншот, Суспільне

В ефірі програми Савіка Шустера сталася бійка між народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим.

Юрій Бутусов після слів Шуфрича про кримінальну справу журналіста: "зрадник чи ні – нехай встановлює суд" підійшов до політика та вдарив лівою рукою по обличчю.

У ту ж мить Шуфрич завдав удару у відповідь і обидва впали на підлогу та почали боротися один з одним.

Врешті Бутусов схопив політика та душив зігнутою у лікті рукою, внаслідок чого Шуфрич почав червоніти. Гості шоу намагалися розборонити їх, однак одразу їм це не вдалося.

Бутусов вчинив бійку з Шуфричем у прямому ефірі ШустераСкріншот, Суспільне

Під час сутички п'ятий президент, депутат від "ЄС" Петро Порошенко назвав депутата від "ОПЗЖ" "тварюкою", а коли бійка вщухла викрикнув йому піти геть зі студії.

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