КП "Шляхрембуд" підозрюють у заподіянні збитків довкіллю у Сумах майже на 48 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції в Сумській області.
Екоінспекція отримала звернення про те, що техніка із маркуванням "Шляхрембуд" систематично звозить відходи на земельну ділянку за магазином на вул. Героїв Крут, 17 м. Сум, поблизу так званого Безіменного озера.
У результаті перевірки встановили, що працівники "Шляхрембуду" вивозили у несанкціоноване місце залишки дорожнього покриття, вуличного змету, опалого листя та твердих побутових відходів.
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Це завдало шкоди трьом земельним ділянкам площею 3380 м², зазначають у пресслужбі.
Матеріали про порушення екоінспекція направила до прокуратури.
Суспільне намагається отримати коментар директора КП "Шляхрембуд" Олександра Вегери.
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