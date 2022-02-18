Будинок, у якому народився Гітлер, перетворять на поліцейський відділок

Влада австрійського містечка Браунау-на-Інні затвердила план із перетворення будинку, де народився лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер, на поліцейський відділок. Вартість робіт попередньо оцінюється в 6,5 мільйона євро.

Про це повідомляє The Times.

Триповерхова будівля була зведена у XVII столітті й спершу слугувала пивоварнею та рестораном. Пізніше кімнати в ній стали здавати в оренду. В одній із них 20 квітня 1889 року і народився Адольф Гітлер. Через три роки його сім’я переїхала до прикордонного німецького міста Пассау.

Коли Гітлер прийшов до влади, його особистий секретар Мартин Борман придбав будівлю та перетворив на культурний центр імені фюрера з бібліотекою і галереєю, де виставлялися роботи місцевих митців. У 1945 році німецькі війська хотіли зруйнувати дім, але США цьому запобігли.

По завершенні Другої світової війни будинок потрапив у приватну власність. Його використовували як школу, бібліотеку й притулок для людей із інвалідністю. У 2019 році влада Австрії остаточно націоналізувала будинок, заплативши загалом понад 1,8 мільйона євро.

Роботи з реконструкції будівлі мають початися восени 2022 року. Вони здійснюватимуться за проєктом архітектурного бюро Marte.Marte, що з федеральної землі Форарльберґ. Поліцейський відділок має запрацювати з 2023 року.

Влада Браунау-на-Інні сподівається, що реконструкція будинку зробить його менш привабливим для неонацистів, які раніше збиралися в ньому для вшанування пам’яті Адольфа Гітлера.

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