Перетворити пам’ятки історії та архітектури на “малі туристичні магніти” намагаються молоді краєзнавці Приморська. З 2019 року розробляють проєкти для благоустрою рідного міста — облаштовують прибудинкові території, озеленюють вулиці та парки, створюють артоб'єкти.

З краєзнавцями поспілкувалася кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Для реалізації своїх ідей приморці облаштували у приміщенні міської бібліотеки суспільний простір — молодіжний Центр “Портал”. Тут відбуваються ділові та дружні зустрічі, працюють клуби та гуртки для дітей і дорослих, місцеві краєзнавці обговорюють творчі проєкти.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині, в рамках українсько-польського культурного проєкту, встановлюють на старовинних будівлях Приморська інформаційні вказівники та дошки. Позначили вже 10 історичних об’єктів, каже голова громадської організації “Приморськ 24/7” Олексій Зюзін.

"На цих дошках є інформація про об’єкт двома мовами — українською та англійською. Є QR-коди, ви по них переходите, й там можете побачити аудіо-, відео- або фотоматеріали про цей об’єкт. Це будинок купця Шашкіна, далі будинок купця Карапеєва, будинок мистецької школи, а раніше купця Ангеловського. Це все — красиві будівлі по-своєму", — пояснює Олексій Зюзін.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Зюзін

Для допомоги туристам розробили й нові екскурсійні маршрути, до них додали інформаційні буклети, говорить Олексій Зюзін: "Є невеличка мапа. Тобто ви, знаходитесь, наприклад, тут. І вказано, як дістатися до найближчого пам’ятника Першій ногайській раді, або іншого".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Разом із міжнародними партнерами, "порталівці" популяризують природні та культурні пам’ятки Приазов’я. Торік у листопаді, в рамках Програми розвитку ООН, встановили пам’ятник південному слону — на місці його знахідки на узбережжі Азовського моря. Нині — це "туристичний магніт" Бердянського району, акцентує Олексій Зюзін.

Голова молодіжної ради міста Приморськ Андрій Соловйов розповідає, на місці працювали декілька художників: "Цей пам’ятник став родзинкою цієї місцевості, надалі ми збираємося розбити там кемпінг, щоб люди з наметами могли туди приїжджати та відпочивати культурно".

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Соловйов

За словами Андрія Соловйова, нині у “Порталі” навчаються розробляти й соціальні проєкти, а також в ігровій формі засвоюють ази управлінської та підприємницької діяльності.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Для розуміння того, що і як працює у нас в громаді. Бо багато людей навіть не знають, звідки гроші беруться в громаді, хто платить за утримання комунальних підприємств, хто повинен ремонтувати дороги. Після децентралізації ці питання сильно змінилися", — пояснює Андрій Соловйов.

Молодь Приморська планує створити у рідному місті кілька спортивних майданчиків, встановити нові артоб’єкти та продовжити позначати історичні будівлі інформаційними та охоронними дошками, додав Олексій Зюзін.

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