Підрядник, якого Сумська міськрада найняла збудувати тренажерний зал для людей з інвалідністю, не виходить на зв’язок. Також ця фірма заборгувала "Сумиобленерго" 17 тис. грн за витрачену електроенергію. Через це відключити від електрики можуть і стадіон "Авангард", і спортивні клуби, бо майбутній спортзал знаходиться на балансі у підприємства, що відповідає за комунальний спорт.

У районі вулиці Добровільної у Сумах перебудувати приміщення котельні у спортклуб міська рада замовила товариству "Профільне монтажне будівництво" у 2020 році. Про це говорить Дмитро Наталуха – голова громадської організації, яка ініціювала створення тренажерної зали, де могли б займатися і люди на візках. 18 лютого на хижці, де мав сидіти сторож — замок. Охорони ніде не видно. Дмитро Наталуха говорить, що на записах камер відеоспостереження, які їхня громадська організація встановила своїм коштом, будівельників тут не бачив кілька місяців.

Суспільне Суми

Дмитро Наталуха — голова ГО "Добро перемагає" зазначив: "Доводилося за підрядником — за директором Тригубом Дмитром бігати, вмовляти, щоб він вже починав роботи, бо вже зима була на носі. На зв’язок він не виходить, ми його вже шукаємо цілий рік. Куди він подівся? Було зроблене укладання бруківки, так званий благоустрій, і те не в повному обсязі, як ви бачите – лишилися піддони з бруківкою, які починають розкрадати потихеньку.”

Дмитро Наталуха говорить, що наступного понеділка — 21 лютого збирається звертатися до правоохоронних органів через невиконання підрядником узятих на себе зобов’язань.

А це стадіон "Авангард", де діє Центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх", якому підпорядковані комунальні спортивні організації. Євген Готовенко — директор центру говорить: "Підрядник, використавши електроенергію, не розрахувався. Не розрахувався за грудень, зник у січні та тому у лютому в нас "Сумиобленерго" повинно відімкнути від електромереж за заборгованість". Чоловік зазначив, що борг складає близько 17 тис. грн.

Суспільне Суми

Світло відключать на стадіоні "Авангард", де працюють 3 дитячі спортшколи та 7 спортивних клубів по місту, говорить Євген Гонтовенко. Він сказав, що планує звернутися з листами до "Сумиобленерго" про відтермінування оплати боргу та до міськради з проханням виділити кошти.

Це сайт "Прозоро", за даними якого у червні 2020 року товариство "Профільне монтажне будівництво" виграло тендер на реконструкцію котельні у спортзал за 2 млн 9 тис. грн. За даними реєстру юридичних осіб, статутний капітал фірми — 100 грн. Заснована вона за пів року до конкурсу. Засновники з рівними долями по 50 грн – Олександр Чернишов та Дмитро Трегуб. За даними порталу використання публічних коштів, Управління капітального будівництва міськради вже перерахувало усю суму підряднику у 2 млн 9 тис. грн. Останній платіж у понад 278 тис. грн пройшов 24 грудня 2021 року.

Начальник управління капітального будівництва міськради Віталій Шилов, який підписував угоду з підрядником, 18 лютого відмовився коментувати ситуацію, сказав, що про все скаже 21 лютого. Один з власників ТОВ "Профільне монтажне будівництво" Олександр Чернишов, підписи якого стоять в договорі про реконструкцію, телефоном також відмовився від коментарів, тільки сказав, що в усьому винен його компаньйон – Дмитро Тригуб. Останній телефоном сказав, що зараз хворіє, попросив всі питання написати йому у вайбер. На відповідь чекаємо.

Суспільне Суми

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