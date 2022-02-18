В одному з магазинів смт Асканія Нова на Херсонщині чоловік викрав скриньку для пожертв. Чоловіка розшукали та повідомили йому про підозру в скоєнні злочину.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Про подію правоохоронцям повідомила продавчиня. Вона розповіла, що в магазин зайшов місцевий житель і схопив коробку з грошима для благодійних внесків. Гроші збирали на лікування хворого хлопчика. Після цього чоловік вибіг на вулицю та зник.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік був неодноразово судимий за майнові злочини, він три місяці тому звільнився з виправної колонії.

Його розшукали через пів години, частину поцуплених грошей підозрюваний вже витратив на застілля. Інші гроші були вилучені.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному за грабіж загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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