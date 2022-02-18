В Рахівському районі на Закарпатті не виділили грошей на тероборону. Інформацію про Суспільному підтвердила голова Рахівської районної ради Діана Бабинець. За її словами, наразі в районі кошти на територіальну оборону відсутні.

"17 лютого на сесії Рахівської районної ради розглянули й затвердили програму щодо виділення коштів на територіальну оборону Рахівського району. Розглядається питання виділення коштів, якщо вони надійдуть з обласної ради. Вільного залишку в Рахівській районній раді наразі немає", — повідомила Діана Бабинець.

Яка ситуація в інших районах області з грошима на тероборону

Відповідно до інформації на офіційних сайтах районних рад, 100 тисяч гривень виділили у Мукачівському районі, таку ж суму спрямували з бюджетів у Берегівському, Тячівському, Ужгородському районах. У Хустському районі виділили 39 тисяч гривень.

З бюджету Ужгородської міськради на тероборону спрямували 2 млн гривень, з обласного бюджету — 4 млн.

У коментарі Суспільному голова Хустської райради Назарій Павлій повідомив, що орієнтувалися на 100 тисяч, але з районного бюджету таку суму не змогли виділити. "Виділили 39 тисяч гривень у зв’язку з тим, що зараз через внесені зміни до Бюджетного законодавства районні ради фактично позбавлені надходжень. Вже адресовані звернення та затвердженні відповідні програми територіальними громадами, які працюють і функціонують у Хустському районі. Це 13 громад, більшість з яких прийняли відповідні програми і забезпечили фінансування за винятком тих громад, у яких немає фінансових можливостей. Але навіть ті намагаються забезпечити необхідне фінансування через зменшення грошей з інших статей видатків бюджету", — зазначив Назарій Павлій.

Тероборона в області забезпечена на 50%

За словами командира військової частини А7029 Юрія Богдана, наразі рівень укомплектованості терборони складає 50%. "Приміщення практично уже визначені, відібрані, знайдені для кожного батальйону, але потребують певного ремонту, обладнання робочих місць, техніки, обладнання кімнат для зберігання зброї, обладнання кімнат для роботи і зберігання документів з обмеженим доступом", — розповів Юрій Богдан.

"Гроші, виділені з місцевих бюджетів, підуть для нарощування системи зв’язку, для закупівлі ретрансляторів, засобів зв’язку, зокрема і для дообладнання місць несення служби в батальйонах, для обладнання кімнат зберігання зброї і режимно-секретних органів", — зазначив командир військової частини.

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