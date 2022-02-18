Герби із гільз та чорного рису - як на Херсонщині вшановують державний символ

Малому Державному Гербу України виповнилось 30 років Його затвердили 1992 року. Херсонський волонтер Григорій Янченко зберігає герб із гільз, а в інституті рису виростили герб із чорного рису - так на Херсонщині вшановують державний символ.

Герб Григорія Янченка - це подарунок від військових.Чоловік отримав його в лютому 2016 після вручення нагороди «Народний Герой України».

" Ми потрапили до бійців в Анадоль, таке є поселення в Донецькій області. Бійці дивились передачу по телебаченню, як мені вручали нагороду, і самі зробили мені такий подарунок: вибили з гільз герб України. І цей герб України повісили мені на шию, як медаль. Ті нагороди, які нам вручають військові, це саме дороге, що може отримати волонтер", - каже Григорій Янченко.

Державний герб України з чорного рису виростили працівники відділу селекції інституту рису національної академії аграрних наук України. Його занесли до Національного реєстру рекордів України. Сталося це 2016 року у селі Антонівка Скадовського району.

"Надзвичайно цікавий рекорд. Коли прийшла заявка, ми навіть не могли уявити, як це виглядає. Коли прийшла додаткова інформація і фотографії, відео, були дуже вражені. Вперше вноситься такий рекорд у категорії наука і технологія", - розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Малий державний герб України – княжий знак Володимира Великого, розказав геральдист Олексій Паталах. За часів Центральної Ради розроблялися проєкти державного герба у вигляді літери У, золотого плуга або зірок, що означали кількість земель. Знак Святого Володимира Великого запропонував Михайло Грушевський у 1918-му.

" На той час був знайдений на плінфі з десятинної церкви, а там ставила печатки княжа майстерня.Тому на печатках УНР, часів Центральної ради ми зустрічаємо класичний варіант тризуба", - розповів історик-краєзнавець, геральдист Олексій Паталах.

За часів гетьмана Павла Скоропадського на тризуб зверху додали хрест. Малий, середній і великий Державний Герби України розробив геральдист Микола Битинський.

"Середній герб – тут показані основні земельні об’єднання України: Правобережжя, Буковина, Кубань, Закарпаття і Галичина. Великий герб - головний його елемент - це малий герб: у синьому полі золотий тризуб, щитотримачі – архангел Михаїл, що символізує Подніпров’я, і золотий Лев, що символізує Західну Україну – Галицько-Волинське князівство. У підніжжі козацька хоругва і бунчук і вензель Симона Петлюри", - розповідає геральдист.

Проєкт Великого Державного Герба України, що розробив Битинський обрамлений вінком із зображенням гербів українських земель. Серед них і символ Херсонщини: срібний хрест і три золоті корони. Зараз Зображення великого Державного Герба України на стадії розробки.

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