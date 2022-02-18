Доля інсталяції Небесної Сотні у Рівному: автори озвучили варіанти

Інсталяція Небесної Сотні, розміщена на фасаді житлового будинку поблизу органного залу у Рівному, перебуває у занедбаному стані. Обличчя героїв вже складно ідентифікувати. Напередодні восьмої річниці з моменту розстрілів на київському Майдані Суспільне з'ясувало, чи реконструювати інсталяцію.

Інсталяцію на честь Героїв Небесної Сотні у Рівному створили у 2014 році на основі малюнка Юрія Журавля. Те, який вигляд вона має станом на 18 лютого, викликає у художника розпач. Втім, він проти того, аби барельєф переносили.

"Звичайно, зробили ми його на якомусь аматорському рівні, тому воно не тримається. Це була наша громадська ініціатива, позиція. На часі, я думаю, щоб за цю роботу взялися серйозні архітектори, скульптори й художники, які за "получку", за громадський бюджет зроблять з неї серйозний довговічний проєкт", – поділився з Суспільним Юрій Журавель.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд інсталяція має станом на 18 лютого 2022 року

Ініціатором встановлення інсталяції Небесній Сотні є дизайнер Олексій Огонь. Каже, в час, коли її створювали, обрана технологія була єдиною, яка дозволяла друкувати на плитці. З часом інсталяція втратила чіткість зображення, тому зараз художник не заперечує проти її демонтажу.

"Знаю, що був конкурс і пам'ятник доволі непоганого виконання буде біля обладміністрації. Я вважаю, що все-таки, якщо вже це гарно, повноцінно, якісно вшанувати там пам'ять, то тут можна це вже забрати. Ми це зробили тоді терміново, тому що потрібно було тимчасово і не обов'язково воно має бути постійно", – зазначив Олексій Огонь.

Фото: Суспільне Рівне

Мешканці будинку, на якому встановлена інсталяція, говорити про неї публічно відмовляються. Але пояснюють: подвиг Небесної Сотні шанують, але те, що інсталяція не має власника, створює проблеми у користуванні приміщенням, де вони проживають.

Відсутність балансоутримувача шкодить і самому об'єкту, вважає начальник управління житлово-комунального господарства Рівного Володимир Пилипчук. Суспільному він повідомив, що не проти обслуговувати інсталяцію та повністю зробити його ремонт, але для цього треба мати його на балансі.

"На сьогодні, він не перебуває на балансі міської ради або якогось нашого комунального підприємства. На жаль, на сьогодні немає людини, яка б ініціювала, яка була б рушійною силою для того, щоб зробити щось з даною стелою – чи ініціювання нового місця, для того, щоб зробити пам'ятник, чи передачу її на баланс нам в комунальне підприємство для того, щоб його обслуговувати", – розповів Володимир Пилипчук.

Фото: Суспільне Рівне Влітку 2021 року інсталяція мала такий вигляд

Щоб розпочати реставрацію інсталяції, додав Володимир Пилипчук, достатньо ініціативи її авторів або ж депутатів Рівнеради. Він уточнив, що готовий обговорити будь-які варіанти.

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