Пожежа на складі в Луцькому районі: назвали попередню причину займання

Ймовірна причина пожежі у приміщенні в селі Сирники Луцького району – коротке замикання. Про це Суспільному розповів інспектор держслужби надзвичайних ситуацій області Владислав Самойленко.

На момент займання в приміщенні нікого не було, травмованих немає.

Місцевий житель Руслан Яблончук розповів, що на підприємстві, якому належить склад, виробляли рідкі шпалери.

Суспільне Волинь

Займання спершу сталося в господарській будівлі, через вітер вогонь перекинувся на сусідню. На момент прибуття рятувальників, одна будівля згоріла вщент, у другій - частково вціліли стіни, – каже начальник пожежно-рятувального загону Луцька Мирослав Пастух.

Суспільне Волинь

"Через те, що пожежа вже набрала великих масштабів врятувати її не вдалося. Тому всі засоби були зосереджені безпосередньо на гасінні загоряння. Особовий склад працював на стисненому повітрі і потребував постійної заміни балонів", – розповів рятувальник.

З власником приміщень Суспільному поспілкуватись не вдалося.

Що відомо

Пожежа в промзоні у селі Сирники Луцького району виникла зранку 18 лютого. Через сильний вітер вогонь перекинувся на склад в одноповерховому адміністративному приміщенні.

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