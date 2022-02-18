Вогонь перекинувся з іншої будівлі: в Луцькому районі згорів склад

У селі Сирники Луцького району трапилася пожежа в господарській будівлі. Через сильний вітер вогонь перекинувся на склад в одноповерховому адміністративному приміщенні, – розповів Суспільному інспектор обласного управління ДСНСДСНС - Державна служба з надзвичайних ситуацій Волині Владислав Самойленко.
Пожежа сталася 18 лютого орієнтовно о 10:00.
Як розповів Владислав Самойленко, рятувальники спершу отримали виклик про займання в невеликій господарській будівлі. По приїзді на місце виявили, що вогонь поширився і на приміщення складу.
Станом на 12:00 пожежу локалізували. Зі слів інспектора обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, господарська споруда згоріла вщент. У приміщенні складу вогонь повністю зруйнував дах.
На місці пожежі працюють п'ять спецмашин Держслужби з надзвичайних ситуацій та 20 рятувальників.
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