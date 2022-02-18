У Чехії суд дозволив екстрадувати росіянина Франчетті в Україну

Суд Праги дозволив екстрадувати в Україну громадянина РФ Александра Франчетті, якого звинувачують в участі в окупації Криму навесні 2014 року та у війні проти українських військових на Донбасі.

Про це у своєму Twitter повідомив посол Чехії в Україні Євген Перебійніс.

"Міський суд Праги щойно прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, затриманого в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців за участь в окупації Криму", — зазначив він.

За словами посла, апеляцію щодо екстрадиції росіянина розгляне Верховний суд країни, а остаточне рішення ухвалить міністр юстиції.

Хто такий Франчетті

13 вересня в аеропорту Праги за запитом України затримали громадянина Росії, активіста так званої "кримської весни" Олександра Франчетті.

За даними чеського видання iRozhlas, у 2014 році росіянин брав участь в анексії Криму. Він прибув на півострів за два дні до початку російської операції та сформував воєнізоване угруповання "Північний вітер", учасники якого стежили за безпекою ліній електропередачі, газопроводом і пересуванням автомобілів. В одному з інтерв'ю Франчетті розповів, що угруповання тісно взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту Росії. За даними сайту "Миротворець", росіянин був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

З 2000 року Франчетті постійно живе в Празі та працює фітнес-тренером, але регулярно відвідує окупований Крим. У 2019 році чеські ЗМІ повідомляли, що він потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Невдовзі після інформації про затримання росіянина Офіс генпрокурора повідомив, що домагатиметься його екстрадиції.

"Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – зазначили в Офісі генпрокурора.

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