Обладнання, призначене для реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, захворюваннями хребта та суглобів, 18 лютого передали у рівненський реабілітаційний центр "Крок". Кошти на обладнання спільно зібрали представники платформи взаємодій "Простір" та благодійної організації "Серце дітям України".

Кабіну з розвантажувальною системою "Павук" та спеціальний реабілітаційний стіл отримав від благодійників Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату "Крок".

"Це обладнання – основне, яке мало б бути в нас. На жаль, ми його не мали, бо воно страшенно дороге. Ми мало працювали з важкими, майже лежачими, дітьми", – пояснила заввідділення центру "Крок" Ольга Шустік.

Фото: Суспільне Рівне Кабіна з розвантажувальною системою

Завдяки подарованому обладнанню можливість працювати з такими дітьми, з її слів, з'явилася.

Фото: Суспільне Рівне Розвантажувальна кабіна для підвісної терапії

Частину коштів на придбання кабіни з розвантажувальною системою та спеціального стола наколядували у рамках благодійної акції "Різдвяний передзвін".

"Ініціатива "Співанка" своїми колядками збирала фінансування у всієї рівненської громади, до якої долучалися багато кампаній, таких як IT-кластер і інші. Платформа взаємодій "Простір" закумулювала 57 тисяч гривень безпосередньо для придбання частини цього обладнання, іншу – Благодійний фонд "Серце дітям України". Разом вийшло 124 тисячі гривень", – підсумувала виконавча директорка "Простору" Олена Тинник.

Фото: Суспільне Рівне

Голова правління Благодійного фонду "Серце дітям України" Тетяна Кідрук пояснила, що переважну частину коштів вдалося зібрати завдяки спонсорам зі Швейцарії.

"Також долучилися люди з Рівного, України, які просто жертвували кошти. Наскільки складно знайти? Я б не сказала, що це є дуже складно. Єдине, що більшість обладнання треба було закупити за кордоном, тож потрібно довше чекати. А через COVID терміни подовжуються", – зазначила Тетяна Кідрук.

Фото: Суспільне Рівне

Кабіна містить набір еластичних тяг з ременями для кріплення дитини. Всі елементи регулюються. При "повному підвішуванні" пацієнт буквально знаходиться в стані невагомості, що сприяє розслабленню м’язів тіла.

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