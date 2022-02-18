Через два дні після нападу акули пляжі у Сіднеї знову відкриті

Сідней відкрив пляжі для купання через два дні після нападу акули на людину.

Про це повідомляє BBC.

16 лютого на пляжі у Сіднеї стався напад акули на людину. Жертва нападу, британець Саймон Нелліст, загинув. Це перша смерть людини від акули у Сіднеї з 1963 року. Після нападу влада міста намагалася знайти акулу, а також заборонила відвідувачам заходити у воду.

Вже 18 лютого місто оголосило, що пляжі знову відкриті для відвідувачів.

Напади акул на людей є відносно рідкісним явищем. Протягом тривалого часу в Сіднеї використовувалися сіті та інші засоби для попередження подібних нападів.

Британський плавець Саймон Нелліст готувався до щорічного запливу Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim, який проводиться задля збору коштів на уроки з плавання для дітей з інвалідністю. Через напад акули та смерть Нелліста організатори вирішили скасувати цьогорічний заплив.

Що відомо

Інститут морських досліджень при уряді Австралії підрахував, що щороку через акул гине в середньому 10 людей, тоді як від падіння кокосу — 150, а в ДТП у США —450 тисяч.

У 2021 році у світі зафіксували 137 нападів акул на людей, найбільше — у США. У результаті загинули вісім людей (троє в Австралії, двоє в Новій Каледонії та по одному — у США, Бразилії, Новій Зеландії та Південній Африці).

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