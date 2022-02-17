У Сіднеї акула вперше за майже 60 років загризла чоловіка

У сіднейському прибережному районі Літтл-Бей 16 лютого від нападу акули загинув 35-річний британець Саймон Нелліст. Це перша з 1963 року смерть людини від цієї тварини.
Про це повідомляє Sydney Morning Herald.
Екстрені служби отримали повідомлення про поранення чоловіка близько 16:35 за місцевим часом. Через кілька годин вони знайшли рештки чоловіка, що плавали у воді.
За оцінками фахівців, на Нелліста напала велика біла акула щонайменше три метри завдовжки. Сталося це тоді, коли чоловік — інструктор із плавання — здійснював заплив.
За словами виконавчого директора організації з допомоги потопельникам Surf Life Saving NSW Стівена Пірса, Нелліст загинув у районі, де часто пропливають білі акули.
"Та попри це, вчорашні події є шоком, лиш від однієї думки про це стає погано. Думками і серцем ми з рідними й близькими загиблого", — сказав Пірс.
Що відомо
- Інститут морських досліджень при уряді Австралії підрахував, що щороку через акул гине в середньому 10 людей, тоді як від падіння кокосу — 150, а в ДТП у США —450 тисяч.
- У 2021 році у світі зафіксували137 нападів акул на людей, найбільше — у США. У результаті загинули вісім людей (троє в Австралії, двоє в Новій Каледонії та по одному — у США, Бразилії, Новій Зеландії та Південній Африці).
Читайте також
Новозеландські вчені знайшли акул, які світяться в темряві
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!