У Сіднеї акула вперше за майже 60 років загризла чоловіка

У сіднейському прибережному районі Літтл-Бей 16 лютого від нападу акули загинув 35-річний британець Саймон Нелліст. Це перша з 1963 року смерть людини від цієї тварини.

Про це повідомляє Sydney Morning Herald.

Екстрені служби отримали повідомлення про поранення чоловіка близько 16:35 за місцевим часом. Через кілька годин вони знайшли рештки чоловіка, що плавали у воді.

За оцінками фахівців, на Нелліста напала велика біла акула щонайменше три метри завдовжки. Сталося це тоді, коли чоловік — інструктор із плавання — здійснював заплив.

За словами виконавчого директора організації з допомоги потопельникам Surf Life Saving NSW Стівена Пірса, Нелліст загинув у районі, де часто пропливають білі акули.

"Та попри це, вчорашні події є шоком, лиш від однієї думки про це стає погано. Думками і серцем ми з рідними й близькими загиблого", — сказав Пірс.

Що відомо

Інститут морських досліджень при уряді Австралії підрахував, що щороку через акул гине в середньому 10 людей, тоді як від падіння кокосу — 150, а в ДТП у США —450 тисяч.

У 2021 році у світі зафіксували137 нападів акул на людей, найбільше — у США. У результаті загинули вісім людей (троє в Австралії, двоє в Новій Каледонії та по одному — у США, Бразилії, Новій Зеландії та Південній Африці).

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