У Херсоні будівельні відходи та побутове сміття люди вивозять просто на берег Дніпра у Дніпровському районі.

Будівельне сміття, залишки побутової техніки, та, навіть, старий руберойд. Плавні поблизу Дніпра люди закидали тоннами відходів. Масштаб засмічення, каже голова Екокоаліції Ірина Зоря, вражає.

"Ще одне звалище в місті Херсоні і знову все відбувається в плавнях, на воді, біля Дніпра. Боляче на це все дивитися, тому що видно, що це не за один місяць звозилося. Це йде все в річку Дніпро, по Україні, в Чорне море, тобто, засмічуємо весь світ", - каже Ірина Зоря.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Михайло живе неподалік цього звалища, раніше, говорить чоловік, тут була портова компанія, де він працював майже 20 років. Роки два тому частину території огородили та встановили воєнізовану охорону, відтоді пройти до річки місцеві не можуть.

"Маслинки росли над водою, потім приїхали кремезні чоловіки і нас вигнали. Я був старший зміни. Рік десь засипають сміттям, територію там вже засипали, туди не пускають. А раніше там вільний прохід був, зона для рибалок, відпочинку, а зараз коли намагаєшся потрапити, одразу кажуть – приватна територія", - розповів місцевий житель.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Начальник інспекції з контролю за благоустроєм міста Віталій Лисенко говорить, про це звалище дізнався вчора. Тепер проведуть нараду з головою районної у місті ради, щоб розв'язувати питання про вивезення цих відходів. Чиновник каже, необхідно розрахувати вартість для того, щоб утилізувати на сміттєзвалище - бо його необхідно буде ліквідовувати, і зрозуміло, що там не одна тисяча тонн сміття.

Керівник міської муніципальної варти Ілля Чорнозуб говорить, про це звалище знають, за останні два тижні тут зафіксували шість ваговозів, які вивозили сміття.

"Хлопці патрулювали місто і побачили, як КАМАЗ зі сміттям їде не у бік полігону, а в інший бік. В нас в місті один полігон, де висипається сміття. Хлопці поїхали за цим КАМАЗом і зупинили його тут на гарячому, виписали протокол і змусили завантажити все сміття назад і вивезти на міське сміттєзвалище", - розповів Ілля Чорнозуб.

На водіїв, які вивозили сміття, інспектори муніципальної варти склали протоколи за порушення правил благоустрою, максимальний штраф 1300 гривень. За даними публічної кадастрової карти України ця ділянка, площею у понад 7 гектарів – у приватній власності. Цільове призначення – розміщення та експлуатація будівель і споруд річкового транспорту. Чому ж використовують землю не за призначенням та хто вивозитиме сміття, розбиратимуть у міській раді, сказав Віталій Лисенко.

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