Двох робітників підприємства "Волиньліфт" суд визнав винними в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

В коментарі Суспільному речниця прокуратури області Наталія Мурахевич розповіла, що справу суд розглядав 4,5 роки.

Що сталося

12 вересня 2017 року у багатоповерхівці на проспекті Молоді 19-А загинула 28-річна лучанка. Жінку затисло між шахтою та кабіною. Сусід Костянтин Семицький тоді розповідав Суспільному, що у день, коли це сталося, підйомник працював із перебоями.

Електромеханіка та майстра дільниці підприємства "Волиньліфт" після загибелі жінки обвинуватили в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Рішення суду

Чоловікам суд присудив по одному року позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Речниця прокуратури області Наталія Мурахевич каже: робітники уклали угоди з прокуратурою, в яких визнали себе винними.

"Обоє розкаялися в тому, що вчинили, сприяли розслідуванню злочину. Окрім того, вони дійшли згоди із потерпілою стороною і було укладено угоду", – зазначила Наталія Мурахевич.

Зі слів речниці, суд затвердив, призначивши їм обом однакове покарання, менше, ніж передбачено санкцією статті, за якою вони обвинувачувалися, у вигляді одного року позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового терміну.

Що з обвинуваченими

Засуджені зараз продовжують працювати на підприємстві "Волиньліфт" на посадах електромеханіка та майстра дільниці. Про це суспільному розповів головний інженер підприємства Сергій Сухий, але коментувати ситуацію без директора, який нині на лікарняному, відмовився.

Зі слів мешканця будинку на Молоді, 19-А Костянтина Семицького, ліфт тут не працював майже 2 роки. Його замінили на новий.

Що відомо