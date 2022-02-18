У Чернівцях з муралу актору та режисеру Миколайчуку обсипалася частина фарби. Замовник робіт звернеться до департаменту, який готував стіну для малюнку, аби з'ясувати причину пошкодження стінопису.

Про це у коментарі Суспільному сказала начальниця управління культури, яке замовляло роботи, Юлія Сафтенко.

Фарба обсипалась з нижньої частини стінопису. Мурал намальований на будинку поруч із кіномистецьким центром. Його завершили влітку 2019 року.

Суспільне Буковина Мурал Миколайчуку.

За словами Сафтенко, майстер, який наносив стінопис, дав десять років гарантії на збереження малюнку. Перед роботами стіну будинку риштували працівники колишнього департаменту житлово-комунального господарства. Відтак управління культури звернеться в департамент, аби там з'ясували, через що обсипалась стіна — проблема у риштуванні чи малюнку.

Суспільне Буковина Осипались дрібні частини фарби

Сафтенко каже, якщо стіну неналежно відремонтували — гроші на відновлення проситимуть у міськради. Якщо через роботу художника — звернуться до компанії, аби вони відновили малюнок за власні гроші.

Вартість стінопису складає 130 тисяч гривень. Гроші сплатили з міського бюджету.

Що відомо

Мурал Миколайчуку намалювали в межах проєкту міськради "Видатні особистості із нами". На фасаді будинку зобразили Миколайчука в ролі сільського філософа Фабіана з фільму "Вавилон - ХХ".

Іван Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Він народився у селі Чортория Чернівецького району.

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