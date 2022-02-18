"Ангели пам'яті". В Одесі вшанували Героїв Небесної Сотні — ФОТО

В Одеській обласній бібліотеці імені Грушевського розвісили 104 паперових янголи на імпровізоване дерево. Тим самим люди вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

У бібліотеці зібралися майже 20 людей. Серед них були курсанти Морського коледжу Одеської морської академії, військовослужбовці та мешканці міста. Під пісню "Пливе кача" курсанти Одеської морської академії розвішали на імпровізованому дереві 104 паперових янголи.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Мене спитали, чому саме на дерево?! Річ у тому, як каже ініціаторка цього заходу Анжеліка Рудницька, на Майдані дерева були свідками цих страшних подій. І коли вона захотіла вперше провести цей захід, як раз саме на ті дерева, які, можливо, зберігали в собі кулі, чи принаймні точно були свідками, саме на ці дерева вона вперше почала розвішувати цих паперових янголів", − розповіла директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"На період Революції я також був учасником вінницького Майдану, і підтримував київський Майдан. Був такий момент, коли я пропускав уроки з англійської мови і допомагав своєму репетитору, який брав участь у Київському Майдані. Давав теплі речі, підручні матеріали. Тому для мене насправді це така пам’ять. Я не можу пропустити цей день", − поділився сержант Збройних Сил України Сергій Скотар.

Суспільне Одеса Сергій Скотар вішає ангела

Суспільне Одеса Сергій Скотар

"Прийшов, аби вшанувати пам’ять Небесної сотні − тих людей, які були тоді, які ризикували своїм життям заради того, щоб у нас було ясне небо над головою, щоб не було корупції, щоб люди жили в спокої та не турбувались ні за що", − сказав курсант Морського коледжу Одеської морської академії Владислав Ченцов.

Суспільне Одеса Владислав Ченцов

"Коли почалися ці події, почалися наймасштабніші вбивства, ми споглядали та дивилися трансляцію, ми не могли стримати сліз тому, що це було дуже жахливо. Це важливо, такі акції важливі, ми маємо пам’ятати про тих, хто загинув і віддав своє життя за Україну. Ці люди – це символ боротьби, щирості та свободи. Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні", − поділилась учасниця заходу, викладачка технікуму Анна Михайленко.

Дерево з паперовими янголами стоятиме в Одеській обласній бібліотеці імені Грушевського до 22 лютого.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Що відомо

День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні. 11 квітня того ж року Міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих - 105 людей.

З Героями прощались на Майдані під народну пісню лемків "Пливе кача...". З того часу пісня асоціюється із пам'яттю про полеглих Героїв Небесної Сотні.

На честь Героїв Небесної Сотні в Одесі перейменували вулицю.

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