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В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Фоторепортаж
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В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Фоторепортаж

Катерина Петруньо
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В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Фоторепортаж Суспільне Закарпаття

В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Захід провели 18 лютого на Пагорбі слави.

В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під ДебальцевомСуспільне Закарпаття

Пам’ять вшанували хвилиною мовчання та військовими залпами.

В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під ДебальцевомСуспільне Закарпаття

Військові, ветерани бойових дій й місцеві жителі поклали квіти й лампадки до могил загиблих та до меморіалу загиблим на Сході воїнам.

В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під ДебальцевомСуспільне Закарпаття

В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під ДебальцевомСуспільне Закарпаття

Меморіал загиблим на Сході воїнам

Що відомо:

  • 18 лютого відзначають сьому річницю виходу українських військ із Дебальцевого.
  • Дебальцеве на Донеччині обороняли з кінця липня 2014-го. Воно мало стратегічне значення — як важливий залізничий вузол. Активні бої почалися з січня 2015 року та тривали понад місяць. 18 лютого почалося відведення українських військ.
  • За даними Генерального штабу Збройних Сил України, там загинули 110 українських військовиків, майже втричі більше – отримали поранення, 18 людей — зникли безвісти.

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