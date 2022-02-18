В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Захід провели 18 лютого на Пагорбі слави.
Суспільне Закарпаття
Пам’ять вшанували хвилиною мовчання та військовими залпами.
Суспільне Закарпаття
Військові, ветерани бойових дій й місцеві жителі поклали квіти й лампадки до могил загиблих та до меморіалу загиблим на Сході воїнам.
Суспільне Закарпаття
Суспільне Закарпаття
Що відомо:
- 18 лютого відзначають сьому річницю виходу українських військ із Дебальцевого.
- Дебальцеве на Донеччині обороняли з кінця липня 2014-го. Воно мало стратегічне значення — як важливий залізничий вузол. Активні бої почалися з січня 2015 року та тривали понад місяць. 18 лютого почалося відведення українських військ.
- За даними Генерального штабу Збройних Сил України, там загинули 110 українських військовиків, майже втричі більше – отримали поранення, 18 людей — зникли безвісти.