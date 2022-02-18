В Ужгороді вшанували пам’ять загиблих у боях під Дебальцевом. Захід провели 18 лютого на Пагорбі слави.

Суспільне Закарпаття

Пам’ять вшанували хвилиною мовчання та військовими залпами.

Суспільне Закарпаття

Військові, ветерани бойових дій й місцеві жителі поклали квіти й лампадки до могил загиблих та до меморіалу загиблим на Сході воїнам.

Суспільне Закарпаття

Суспільне Закарпаття Меморіал загиблим на Сході воїнам

Що відомо:

18 лютого відзначають сьому річницю виходу українських військ із Дебальцевого.

Дебальцеве на Донеччині обороняли з кінця липня 2014-го. Воно мало стратегічне значення — як важливий залізничий вузол. Активні бої почалися з січня 2015 року та тривали понад місяць. 18 лютого почалося відведення українських військ.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, там загинули 110 українських військовиків, майже втричі більше – отримали поранення, 18 людей — зникли безвісти.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram