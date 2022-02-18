В уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА про Росію. Що сталося

В уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА Віктора Микити про Росію. Про це 18 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Проведемо відповідне дослідження, а за потреби — розслідування його слів. Якщо будуть на це юридичні підстави, то вживемо відповідних заходів", — сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, чи має намір уряд внести подання на звільнення голови Закарпатської ОДА Віктора Микити через його заяви про Росію.

Що сказав голова ОДА

На позачерговій сесії обласної ради 16 лютого голова Закарпатської ОДА Віктор Микита під час виступу заявив: “Там проживають наші брати. Населення — це наші брати, дійсно. Але керівництво Росії, на жаль, воно є недружнім. Воно не розуміє, що в нас виховується молоде покоління". Відео фрагменту виступу опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

17 лютого на своїй сторінці у Facebook Віктор Микита пояснив свої слова: "На території Росії проживає 10-ти мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора. І від того, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо мають громадянство та важко працюють для того, щоб прогодувати родини — українцями вони бути не перестали", — написав Віктор Микита.

18 лютого о 19:15 Віктор Микита прокоментує докладніше ситуацію у програмі "Сьогодні. Головне" на телеканалі "UA: Закарпаття".

Що відомо:

Віктор Микита на посаді голови Закарпатської ОДА з грудня 2021 року. Він працював у Службі безпеки України, до цього працював у сфері туризму та на приватних підприємствах.

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